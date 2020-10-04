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Учитель в погонах. Как преподаватель защиты отечества из Бердянска ушел в морпехи

Преподаватель защиты отечества из Бердянска Александр уже пять лет защищает подступы к Мариуполю.

Он служил в советской, затем в украинской армии, почти 20 лет назад уволился в запас. Но на пенсии пробыл ровно два дня. Александр вспоминает, как ему позвонили из военкомата и предложили работу военного руководителя в центре профессионально-технического образования.

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Все изменилось с началом Российско-украинской войны, — вспоминает Александр Григорьевич.

Ученики спрашивали, что происходит на Донбассе. А он не знал, что ответить. Решение пойти на фронт принял моментально, хотя и директор учебного заведения отговаривал.

Александр был на горячих позициях у Павлополя. Он был очень удивлен, когда узнал, что за своим преподавателем в его подразделение морской пехоты пришли сразу 30 его учеников.

Один из самых страшных дней в своей жизни пережил три с половиной года назад, когда узнал, что погиб его ученик. Александр Григорьевич до сих пор не может спокойно говорить об этой трагедии.

6 октября исполнится 40 лет, как Александр Григорьевич носит погоны. За годы службы и преподавания он воспитал 3 тыс. учеников и 5 тыс. солдат и матросов.

Отстранение Фокина от переговоров по Донбассу

Витольда Фокина освободили от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации Украины в в Трехсторонней контактной группе. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства.

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