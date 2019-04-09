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Учителя должны больше работать: условия правительства Польши для повышения зарплат

600 тыс. польских учителей бастуют, закрылись двери 75% школ. Участники акций протеста говорят – их зарплата меньше средней по стране, именно это заставило их выйти на крупнейшую в истории Польши забастовку учителей.

Система оплаты довольно непростая. Сначала учитель получает 400 евро, за несколько лет – уже 800. Но это меньше, чем средняя зарплата в Польше. Для сравнения – учитель высшей категории в Украине получает около 300 евро.

Польское правительство призывает пойти на уступки – педагогам обещают увеличить зарплату, но те должны больше работать. Представители школ против и убеждают – нагрузка на учителей и так немалая.

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Главное требование учителей – немедленное повышение зарплат на 200 евро. Родители в основном поддерживают забастовку. С пониманием отнеслись к ситуации. Остались с детьми дома или взяли их с собой на работу.

Завтра в польских школах и техникумах стартует период выпускных экзаменов. Президент Анджей Дуда уже обратился к педагогам с просьбой приостановить протест хотя бы на некоторое время и провести экзамены.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Аргентине не начался учебный год из-за забастовки учителей.

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