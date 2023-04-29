Усовершенствованная программа экзамена: каким будет мультитест для абитуриентов

Украинские выпускники уже второй год подряд будут поступать в вузы, сдавая мультипредметный тест. Во время войны он был введен как вынужденная альтернатива ВНО. В этом году организаторы усовершенствовали программу экзамена – в частности, абитуриенты смогут самостоятельно выбрать себе третий предмет. Обязательными остаются только украинский язык и математика.

Еще одно новшество – возможность поступить на любую специальность, в зависимости от того, какие дисциплины вы сдавали. Правда, при приеме вузы будут отдавать предпочтение профильным предметам каждой специальности.

Так, при поступлении на экономическое направление наибольшее значение будет иметь результат по математике, а на медицинский факультет – по биологии.

В Украинском центре оценивания качества образования объясняют: из-за войны мультипредметный тест вместо ВНО – это вынужденный шаг. На первом месте – безопасность участников и экзаменаторов. Поэтому пока невозможно проводить отдельные сессии по всем предметы.

В ведомстве ожидают в текущем году получить более 200 тыс. заявок от абитуриентов. И примерно 10% из них будут писать экзамен за границей. Регистрация продлится до 4 мая, так что еще есть время определиться и подать заявление.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.