Вдвое дешевле и лучше иностранных: Оберег и другие разработки Хмельницкого радиозавода

Бортовая радиолокационная станция, система заглушена радиолиний, самолетные ответчики, радары и современный комплекс Оберег – все это изобретения Хмельницкого радиотехнического завода.

Уже несколько лет предприятие входит в состав Укроборонпрома Украины и без его электрических плат не поднимется в воздух ни один самолет, и даже зенитки для пехоты уже оснащены устройствами с Новатора.

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На предприятии не хвастаются своими мощностями. Но с уверенностью говорят – украинскую армию вовремя обеспечивают современными радиолокационными системами. А еще комплексами подавления – которые спасают минеров, потому что его действие нейтрализует все взрывные устройства почти на полкилометра.

Тяжелая желтая коробка, начиненная электроникой – это мощная система подавления. У американцев такая стоит минимум 200 тысяч долларов. На Хмельницком радиотехническом заводе научились изготавливать вполовину дешевле, причем технические характеристики – вдвое лучше.

Эту систему назвали Оберегом – она ​​может спасти от взрывов радиоуправляемым устройством, например, военную колонну. Основа оберега – маленькая плата, без нее не заработает ни один самолет, БТР и даже пульт к телевизору.

Над изготовлением таких деталей на Хмельницком заводе работают 1,5 тысячи человек. Всего здесь делают 10 видов плат. Чтобы запустить в производство одну партию, происходит более 200 процессов.

На радиозаводе, как на ювелирном – все должно быть безупречно. Неисправность в таких деталях – не допускается. Даже малейшая неточность может стоить человеческой жизни. Эти платы используют для авиации, кораблей, танков и противозенитных установок.

Некоторые детали – почти микроскопические, они обнаружат опасность в воздухе и предупреждают пилотов о грозовые облака или врага.

С 1960-х годов завод изготавливал радиолокационное и радионавигационное оборудования для авиации. Восемь лет назад перешел в состав Укроборонпрома и работает на армию.

О всех мощностях и возможностях на предприятии не говорят – государственная тайна. Но уверяют – делают все очень качественно. Хмельницкий радиотехнический – единственный в Украине, который покрывает платы золотом, чтобы они не окислились и не перегорали.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета Укроборонпрома.

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