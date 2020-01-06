Ужин начинают с молитвы: традиции и как готовятся к Сочельнику

Святой вечер – один из важнейших христианских праздников. Украинцы садятся за праздничный рождественский ужин. Он торжественный, собирает за одним столом всю семью. В этот день, по традиции, украинцы пытаются ничего не есть, пока на небе не засияет первая звезда.

Магия Рождественского вечера особенно ощущается на Закарпатье. Здесь каждая семья хранит традиции Святого вечера. К нему тщательно готовятся. Под вечер с топором обходят деревья в саду.

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Перед ужином поят и сытно кормят весь скот.

Ужин начинают с молитвы. После нее каждый ест чеснок с медом, чтобы быть здоровым и радостным. На стол ставят пустую тарелку и бокал с вином для душ умерших родственников. Еду не убирают до утра. Сочельник не имеет обязательных правил или запретов, говорит сельский священник. Главное не грешить и духовно подготовиться к празднику.

Больше о традициях празднования на Закарпатье – в сюжете Светланы Ковбици.

Ранее Владимир Зеленский поздравил с наступающим Рождеством и напомнил, что известная рождественская песня Щедрик – это достояние украинского народа.

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