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Факты / Видео / Украина / Общество

Ведение боя на улице и штурм зданий: МВД провели учения на случай войны

Наталья Кулик Журналистка Факты ICTV

Вчера, 4 февраля, подразделения МВД провели тактико-специальные учения в Припяти Киевской области. Прежде всего, к ним были привлечены полицейские, спасатели и гвардейцы.

Отрабатывали ведение воздушной разведки, работу снайперов, ведение боя на улице, штурмовали здание и уничтожали врага.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, главной целью учений было подготовиться к возникновению кризисных ситуаций. Поэтому важно отработать ведение боя в городе.

– Попытки дестабилизации ситуации в Украине могут продолжаться. Правоохранительные органы, вооруженные силы готовы к любым ситуациям. Но мы работаем здесь, чтобы увидеть какие-то недостатки и исправить их, — подчеркнул Монастырский.

В МВД говорят, отрабатывавшие сценарии — обобщенные из всех, которые случались за 8 лет российско-украинской войны.

Бойцы не раз совершенствовали эти навыки на полигонах, но Припять – идеальное место, чтобы воспроизвести реальные условия города. Учения там прошли в местах с безопасным радиационным фоном.

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