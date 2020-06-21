Ведущие ICTV ко Дню отца поделились секретами воспитания детей

21 июня празднуют День отца — это семейный праздник, в США, Германии и ряде европейских стран его начали отмечать около 100 лет назад. Считается, что его инициатором была американка Сонора Смарт, которая решила таким образом выразить признательность своему одинокому отцу, который один воспитал своих детей.

Украина отмечает этот день во второй раз. Считается, что праздник будет способствовать повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.

Английская пословица говорит: Как не воспитывай детей, они все равно будут похожи на тебя. Так считает и Андрей Ковальский — ведущий программы Факты. Спорт. Андрей — папа двух малышей, которым пытается посвятить каждую свободную минутку. Он верит, что детей можно научить только собственным примером. Ведь они — это зеркальное отражение родителей и отношений в семье.

Хороший отец — образец, наставник и авторитет для ребенка. Однако никто не учит нас быть родителями. И научиться этому невозможно, — считает актер Дизель-шоу Александр Бережок. Он имеет двух маленьких сыновей, и за годы отцовства убедился, что в воспитании нет рецепта — здесь все очень индивидуально.

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Для ведущей Фактов Оксаны Гутцайт папа стал примером идеального мужчины. Он научил ее выбирать мужа. Ведущая убеждена, что главная задача родителей — любить ребенка, быть для него поддержкой и близким другом.

Ведущий программы Свобода слова Вадим Карпьяк имеет двух сыновей и дочь. Говорит, что главное правило в общении — относиться к детям как к полноценным взрослым личностям, учитывать их мнения и пожелания. Вадим с детства учит детей брать на себя ответственность за решения, которые они сами принимают.

Отец — важный человек в жизни каждого. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о равных возможностях матери и отца в уходе за ребенком. В Европе это обычная практика, и теперь и украинские отцы смогут взять родительский декретный отпуск.

Что за день

Идея отмечать в Украине оформилась в 2006 году, когда появилась общественная инициатива от Международного центра отцовства. Мол День матери есть, а у другой половинки нет.

В 2018 году власть официально утвердила праздник. В распоряжении этот день описали, как возможность повысить статус мужчины в воспитании детей. Это празднование должно укрепить украинские семьи.

День отца – новый дудл от компании Google. Этот праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В 2020 году оно приходится на 21 число.

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