Многолюдный марш и призывы не идти на уступки с РФ: День добровольца в Украине

14 марта Украина отмечает День добровольцев. Они первыми пошли на войну, первыми встали на защиту нашего государства от российской агрессии, первыми отдавали свои жизни за нашу с вами свободу.

Именно 14 марта 2014 года просто с Майдана полтысячи мужчин и женщин разных возрастов, профессий, с военным опытом и без, отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом, а впоследствии — и на фронт.

Многие потом стал в ряды профессионального войска. Из-за карантина — торжественные мероприятия на государственном уровне отменили, но добровольцы провели свой марш.

Больше информации на YouTube Фактов ICTV от Олега Корниенко.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский поздравил патриотов с Днем украинского добровольца, который отмечается 14 марта.

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