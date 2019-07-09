Великобритания не пустила на конференцию по вопросам свободы прессы RT и Спутник
Британия не пустила к себе на конференцию по вопросам свободы прессы российских пропагандистов.
В Министерстве иностранных дел Соединенного королевства объяснили – финансируемым Кремлем телеканалам Russia Today и Спутник отказали в аккредитации за их активную роль в распространении дезинформации.
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Российское посольство с реакцией не замедлило – назвало ситуацию прямой дискриминацией телеканалов по политическим мотивам. Между тем представители других российских изданий на конференцию допустили. Двухдневный форум, на который съедутся журналисты со всего мира, откроется в Лондоне уже завтра.
Напомним, российские журналисты из пропагандистских СМИ подстерегают украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы под заборами и кустами.