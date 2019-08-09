Великобритания упростит иммиграционные законы для ученых – Борис Джонсон

Великобритания упростит иммиграционные законы, чтобы привлечь в страну больше ученых, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Глава правительства уже дал указания разработать упрощенный порядок для въезда в Британию самым умным и лучшим.

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Ускоренный путь получения виз создадут для исследователей высокого уровня, в частности, естественных наук, инженерных и технических специальностей, для победителей математических конкурсов и людей, которые получили международные гранты.

Ожидается, что упрощенный порядок разработают и запустят до конца года.

К слову, Шенгенская виза в ЕС может подорожать: на сколько.

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