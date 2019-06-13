Костер, сыр и развлечения – как на Закарпатье овчаров на полонины провожали

На Закарпатье торжественно отправили овцеводов с отарами овец в горы. Это древняя местная традиция. Так люди желают чабанам удачи, ведь выпасать животных они будут до середины осени. Во время праздника жгли костер, а пастухи готовили сыр и вурду и угощали этими белоснежными и полезными вкусностями всех, кто пришел им пожелать счастливого пути в горы.

Традиционно закарпатских овчаров провели на полонину громким праздником. Мигрируя горными вершинами, пастухи будут жить и ухаживать за овцами до первых заморозков.

Смотрите: Совята, аисты и журавли: в луцком зоопарке спасают птиц

Доят овец три раза в день. Молоко сразу же перерабатывают на вурду – напиток из сыворотки, и сыр, который ценят за экологичность, питательность и замечательный вкус.

За уход одной овцы в течение сезона овцеводы получают от селян по 350 гривен. Поэтому это занятие больше для души, чем для кошелька. Владельцы овец овчаров ценят, поэтому будут по очереди наведываться к ним с гостинцами.

К слову, итальянский сорт и дозированные химикаты: как в Украине выращивают клубнику.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.