Венецианский кинофестиваль 2021: о чем кинолента Олега Сенцова Носорог

Три украинских фильма попали в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля 2021. Это картины Валентина Васяновича, Петера Керекеша и Олега Сенцова. Мероприятие состоится в Италии в начале сентября.

Стоит отметить, что фильм Олега Сенцова Носорог жюри отобрало еще на стадии монтажа. События ленты разворачиваются в 90-е годы в Украине. Главный герой, бандит по прозвищу Носорог, попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь.

Бюджет ленты 50 млн грн. Ее создание финансово поддержали различные государственные учреждения — украинское Госкино, кинофонд Совета Европы, Польский киноинститут и Немецкий кинофонд.

В интервью Фактам Олег Сенцов рассказал, что прототипом главного героя стал его крымский товарищ, который прошел передряги 90-х. Поэтому кино получилось о плохих парнях с антигероями.

На главную роль режиссер пригласил непрофессионального актера, активиста Сергея Филимонова.

Интересно, что фильм Носорог Олег Сенцов задумал снимать еще в 2013 году, однако тогда реализовать идею не получилось из-за аннексии Крыма.

— Это кино о плохих парнях. Есть такие формы сценариев, где к антигерою включаешь эмпатию, потому что понимаешь, что его таким сделала жизнь. Ты почему-то учишься, когда смотришь на антипример. Если зритель после фильма никак не изменился, ничего нового не вынес, то эта лента пустая. Я бы хотел, чтобы это кино что-то меняло, — сказал Олег.

Сенцов подчеркнул, что вся его жизнь — социально-политическая драма, поэтому он не собирается пока что снимать фильм на эту тему. Режиссер отметил, что это его жизнь и все события еще довольно болезненны.

— Снимать об этом я не могу, для меня это слишком острая и болезненная тема. Может когда-то, когда это все закончится победой, пройдет достаточное количество лет, тогда я смогу об этом снимать или писать. Сейчас не могу. Лучше какие-то другие темы, которые меня беспокоят, прежде всего, как режиссера, — сказал Сенцов.

Фото: Олег Сенцов

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