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Венеция ушла под воду: в городе объявлено чрезвычайное положение

В Венеции 80% территории оказалось под водой. В городе объявили чрезвычайное положение.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал стихийное бедствие ударом по сердцу страны.

Высокая вода достигла уровня 1 метра 87 сантиметров, повредила базилику Святого Марка и нанесла Венеции миллионные убытки.

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На первом этапе ликвидации последствий непогоды правительство выделит €20 млн на нужды города и поддержку населения. В частности пострадавшим лицам выплатят €5 тыс., предпринимателям и магазинам – €20 тыс.

Напомним, по состоянию на утро 13 ноября уровень воды в Венеции составлял 144 см.

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