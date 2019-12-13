Верховный суд признал незаконным выселение людей из киевского общежития

Справедливость удается восстановить. Еще в начале ноября в помещения людей ворвались несколько десятков молодых людей спортивного телосложения и пытались выставить за дверь столичного общежития на улице Полевой. Их силой выбрасывали из комнат, крушили мебель, выламывали двери и пускали слезоточивый газ.

Хотя судебная волокита еще продолжалась. Мол, дом, находится в частной собственности компании Киевгорстрой 2 в аварийном состоянии. Людям предложили переехать. Но новые условия оказались в разы хуже. Впоследствии началась судебная волокита и вот в начале декабря Верховный суд признал выселение жильцов незаконным.

Через месяц, отчаявшиеся люди получили победу – Верховный суд признал такое выселение незаконным. Правда, пока речь идет про одну комнату. Но теперь все более тридцати семей этого общежития надеются отстоять свое право на жилье.

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Но пока жизнь здесь назвать радостной трудно. Перед входом в здание стоит доска. На ней люди ежедневно записывают, сколько они уже живут без газа и света. Из удобств здесь только холодная вода.

Дом заселен лишь на треть. И, несмотря на это, здесь проживает около сотни человек, 20 из которых дети. Без централизованного отопления жители остались еще прошлой зимой.

Борьба за жизнь в достойных условиях продолжается. Чтобы добиться справедливости, и наконец, получить право приватизировать свои квадратные метры жители обратились за помощью к народным депутатам.

Хотя говорить о приватизации еще рано, люди надеются, новый год встретят в забытом уже комфорте.

Факты ICTV ранее писали о том, как живут жители столичного общежития.

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