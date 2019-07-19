Вертолет и чрезвычайники. В Испании нашли потерявшегося туриста в борделе

Целую спасательную операцию организовали на одном из курортов Испании. На пляже исчез белорусский отдыхающий.

Друзья подумали – мужчина пошел купаться и утонул. Сообщили в полицию. Те подняли на ноги чрезвычайников – прочесывали пляж, направили даже вертолет.

Смотрите: Финский изобретатель и известный актер Вилле Хаапасало проплыли 90 км по морю в ванной

В конце концов туриста нашли целого и невредимого в местном борделе. Он сам вернулся после посещения заведения.

К слову, в США мужчина выиграл в лотерею $344 млн: цифры взял из печенья с предсказанием.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.