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Вертолет и чрезвычайники. В Испании нашли потерявшегося туриста в борделе

Целую спасательную операцию организовали на одном из курортов Испании. На пляже исчез белорусский отдыхающий.

Друзья подумали – мужчина пошел купаться и утонул. Сообщили в полицию. Те подняли на ноги чрезвычайников – прочесывали пляж, направили даже вертолет.

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В конце концов туриста нашли целого и невредимого в местном борделе. Он сам вернулся после посещения заведения.

К слову, в США мужчина выиграл в лотерею $344 млн: цифры взял из печенья с предсказанием.

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