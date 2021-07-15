Свадьба чемпиона Украины по вольной борьбе — подробности стрельбы под Одессой
Мужчину, который из автомата открыл стрельбу под Одессой в селе Фонтанка задержала полиция. Как выяснилось, таким образом представители чеченской диаспоры праздновали свадьбу чемпиона Украины по вольной борьбе, 24-летнего Магомеда Закариева.
Кортеж остановился прямо посреди дороги, один из парней достал автомат и начал стрелять в воздух. Затем иномарки дрифтовали, пренебрегая правилами дорожного движения, а полиция объявила операцию перехвата.
Спецназовцы задержали правонарушителей в ресторане Море, где проходило застолье.
Стрелку грозит до 7 лет, им оказался один из гостей по имени Кирилл Крамаренко, он — гражданин Украины. Мужчина рассказал, что был очень рад за своего товарища и на радостях решил пострелять в воздух.
После школы он стал членом исламского этнического сообщества и принял мусульманство. В сети появился видео-запись, где мужчина называет себя Кириллом Крамаренко и просит прощения за содеянное.
Его товарищем, который женился, оказался не абы кто, а чемпион Украины по вольной борьбе 24-летний Магомед Закариев.
В заведении, где праздновали свадьбу, рассказали, что представители чеченской диаспоры вели себя прилично, а и на столах не было даже алкоголя.
О том, что неизвестные на автомобиле стреляли в воздух полицейские узнали из интернета.
В миграционной службе проверяют, легально ли гости громкой свадьбы находятся в Украине.
Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что на свадьбе, кроме представителей диаспоры было несколько граждан Российской Федерации, которые имели вид на жительство.