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Свадьба во время пандемии. Как жениться, отгулять вечеринку и не нарушить карантин

Карантин любви не помеха. Несмотря на эпидемию, ЗАГСы принимают заявления и проводят церемонии. Обычно не многолюдные, придется воздержаться от гуляния. Застолье, тамада, салюты и танцы — все это сейчас недоступно. Однако, для тех, чья душа просит праздника, препятствий нет.

История двух пар. Одни отпраздновали онлайн свадьбу, другие только готовятся к браку.

Невесты в масках и перчатках, а в зале нет гостей. Такие требования к свадьбе во время эпидемии. Однако, гуляния у Инны и Игоря сегодня будет. И карантинных условиях они не нарушат. Праздновали онлайн, гостей у них 70, звездные ведущие и концерт он-лайн.

Молодожены в ресторане сами, для них накрыли стол, а блюда разослали и гостям. Трансляцию наблюдают на большом экране.

Дмитрий и Дарья. В столичных ЗАГСах обещают — несмотря на эпидемию, праздники ни одной паре не испортят. Они решили отложить гуляния. Ресторан и церковный брак будет летом. Ведь даже к росписи во время карантина самостоятельно подготовиться — еще тот челлендж.

Небольшая домашняя вечеринка онлайн с пищей заказной в интернете. Интересно, что массово украинские молодожены от росписи во время карантина не отказывались. Например, в столице с 930 запланированных на апрель браков, отложили только 150. Уже принимают заявления на май. Сделать это можно только онлайн.

Факты ICTV ранее писали о том, что пара поженилась в видеочате Zoom из-за коронавируса.

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