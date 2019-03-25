Весенние каникулы в Украине: куда пойти с ребенком и цены кружков

У школьников началась неделя каникул. У родителей традиционные заботы – как с пользой дети могут провести свободное время.

Дети могут интерактивно познакомиться с химическими и физическими качествами, сходить на мастер-классы. За 480 гривен в день вместе с питанием можно испытать разработки Да Винчи, собственноручно добыть пар, на расстоянии руки увидеть смерч или узнать полезную для жизни информацию.

Лагеря по робототехнике на пике популярности во время каникул. До 18 вечера здесь печатают детали на 3D принтере, моделируют роботов, а затем их собирают.

В областном Дворце детского и юношеского творчества Ужгорода на каникулах специально организуют различные мастер-классы. Для любого возраста. Занятия длятся по полтора часа. Они бесплатные. Детям надо иметь с собой только материалы.

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Психологи советуют родителям найти время, чтобы больше общаться с детьми: вместе почитать, посмотреть фильм или прогуляться на свежем воздухе.

К слову, 18-летняя студентка из Днепра выращивает дома бактерии и клонирует ДНК.

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