Вести диалог с Россией нужно с позиции силы – Минобороны Германии

Диалог с Россией вести нужно, но с позиции силы. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон Ляен. Накануне она выступала перед депутатами Европарламента как кандидат на должность руководительницы Еврокомиссии.

Кремль не прощает слабости, – заявила фон Ляен.

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Она отметила, что Россия остается соседкой Европы, но подчеркнула – действия Кремля в отношении Украины противоречат международному праву.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета НАТО-Россия вопросы, связанные с Украиной были первым пунктом.

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