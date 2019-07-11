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Вести диалог с Россией нужно с позиции силы – Минобороны Германии

Диалог с Россией вести нужно, но с позиции силы. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон Ляен. Накануне она выступала перед депутатами Европарламента как кандидат на должность руководительницы Еврокомиссии.

Кремль не прощает слабости, – заявила фон Ляен.

Читайте: У НАТО и РФ есть фундаментальные разногласия по Украине – Столтенберг

Она отметила, что Россия остается соседкой Европы, но подчеркнула – действия Кремля в отношении Украины противоречат международному праву.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета НАТО-Россия вопросы, связанные с Украиной были первым пунктом.

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