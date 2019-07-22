От 4 до 5 тыс. за порцию. В Украине заработала первая змеиная ферма

Вблизи Львова в селе Солонка заработала первая в Украине змеиная ферма. Там поселилось более полусотни неядовитых пресмыкающихся. Их выращивают в специальных вольерах, чтобы через несколько лет продать дорогой и изысканный деликатес, которым и является змеиное мясо. Стоит необычное блюдо от 4 до 5 тыс. гривен за порцию. С одной змеи можно приготовить трапезу на трех человек. Владельцы фермы уже имеют заказы от лучших ресторанов Украины.

Супруги Юскевич первыми в Украине решились разводить съедобных змей. В вольере около 70 ужей и полозов. На экзотический бизнес Ирину вдохновили путешествия в Азию. Там она впервые попробовала змеиное мясо и узнала о его пользе.

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Змеиное мясо богато белками и аминокислотами, однако имеет невысокое содержание холестерина и малокалорийное. Помогает при болезнях кроветворения и хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему.

Фермеры уже имеют первые заказы на змеиное мясо. Однако, поголовье только наращивают и с нетерпением ждут маленьких пресмыкающихся. Продавать змей будут лишь когда те вырастут более метра длиной. А это будет через 3-4 года. Поэтому змей пока откармливают.

Питаются пресмыкающиеся несколько раз в неделю. В рационе: рыба, перепелиные яйца, молоко.

Живут пресмыкающиеся в хорошо защищенном вольере, ведь спокойствие и безопасность соседей для предпринимателей – превыше всего.

К слову, стейк из искусственного мяса. Цена и польза.

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