От бармена к канцлеру Германии: правила жизни Ангелы Меркель

Она самая влиятельная женщина планеты. Восьмой год подряд – по версии журнала Forbes. Сегодня в рубрике История успеха – канцлер Германии Ангела Меркель.

Это она вывела свою страну в лидеры Евросоюза, сыграла главную роль в преодолении финансового кризиса Еврозоны, и стала одним из самых авторитетных политиков 21 века.

Меркель имеет докторскую степень по квантовой химии и физики. Подход к жизни у нее также очень взвешенный. Она была единственной женщиной среди научных сотрудников в академии наук в восточной Германии. На дискотеке в студенческие годы будущий канцлер Германии обычно не танцевала, а зарабатывала – барменом.

Фрау Меркель вместе с мужем снимает квартиру в Берлине. От государственной квартиры Ангела отказалась. Никаких яхт, загородных резиденций и другой роскоши.

Образ железного канцлера Ангела Меркель демонстрирует и в одежде – почти всегда строгие брючные костюмы. Также известно, что она не пользуется духами. А общаться любит смс. Даже поручение так дает.

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Самая влиятельная женщина в современной политике боится только собак. Когда то одна вцепилась ей в ногу. Перед каждой официальной встречей ее сотрудники всегда предупреждают, что поблизости не должно быть ни одного пса.

Напомним, Ангела Меркель назвала примерные сроки вступления Украины в Европейский союз.

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