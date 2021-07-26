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Валентина Летяк |

От Британии до Китая: планету накрыли мощные наводнения

Мощные ливни затопили Лондон. В некоторых районах вода залила помещения на первом этаже, частично под водой оказались несколько важных автомагистралей, из-за подтопления закрыли девять станций метро британской столицы. В Бельгии в городе Динан поток воды подхватывал автомобили и нес их вдоль улиц.

Самая сложная сейчас ситуация на юго-востоке. В Индии жертвами наводнений стали уже 160 человек, еще десятки считаются пропавшими без вести. В ближайшие дни здесь прогнозируют новые ливни. Поэтому с некоторых регионов эвакуировали уже несколько тысяч человек.

А в китайском городе Чжэнчжоу вода залила метро. Пассажиров из поездов в тоннеле пришлось вытаскивать, разрезая крыши вагонов. В целом в городе из-за наводнения погибли 58 человек.

Ушла под воду и часть Турции. В восточном черноморском регионе свои дома покинули две сотни людей. Местная река после ливней вышла из берегов и затопила районный центр и сельские дороги в провинции Артвин. Турецкие власти уверяет, что на курортах ситуация остается безопасной.

Эксперты отмечают, что наводнения и оползни стали более интенсивными из-за изменений климата.

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