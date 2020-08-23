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От дельтапланов до пассажирских Airbus: как проходит Королев Авиа Фест в Житомире

Авиафестиваль Королев Авиа Фест состоялся в Житомире. В аэропорту собрались самолеты — от самых маленьких дельтапланов до пассажирских Airbus, а в небе зрители увидели настоящие фигуры высшего пилотажа от признанных летчиков-асов.

Сначала в небо над Житомиром поднимаются военные вертолеты, а за ними из-за горизонта выходят боевые истребители Су-27. Зрители поражены.

Дальше — настоящее шоу от летчиков-асов. На спортивных самолетах лучшие пилоты показывают высший пилотаж. Петли, полупетли и бочки спортивного Як-52 срывают аплодисменты.

Организаторы шоу говорят, здесь собрались люди, влюбленные в небо и гул двигателей.

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

В 2020 году День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины праздновали 2 августа. В состав Воздушных Сил входят бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная авиация и зенитные, ракетные и радиотехнические войска.

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