От двух полосок до родов: в Киеве ввели ведение беременности одним врачом

В Киевском роддоме №5 начали новый проект, который позволит одному врачу вести женщину в течение всего периода беременности.

Теперь беременной не нужно будет бегать от врача к врачу, менять медучреждения — от двух полосок на тесте до родов за ней будет наблюдать один специалист. Он же и поможет ее малышу появиться на свет.

Проекту всего две недели, но уже есть очередь желающих, ведь в первую очередь это удобно для самих женщин.

Врачей должно хватить для реализации проекта, говорят в учреждении. Если нет, то наберут новые кадры.

В то же время медики надеются, что такая новация будет популярной и в других медучреждениях Украины, ведь она давно распространена в мире.

Минздрав Украины разрешил вакцинировать беременных от коронавируса. А британские ученые анонсировали проведение исследования, с помощью которого хотят выяснить влияние укола на беременных и определить оптимальные сроки ревакцинации для них.

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