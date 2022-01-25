От дипломатии до активного сдерживания: США сменили тактику в отношении России

Соединенные Штаты Америки из-за возможности вторжения России в Украину перешли с дипломатии на политику активного сдерживания.

Об этом заявила корреспондент Голоса Америки Юлия Ярмоленко, прокомментировав Фактам ICTV последние заявления американской стороны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым о поддержке Украины со стороны Америки, заверил в готовности Вашингтона координировать с европейскими партнерами будущие шаги для противостояния российской агрессии.

США в качестве четкого сигнала Москве заверили в продолжении поставок в Украину дополнительного вооружения, привели 8,5 тыс. военных в состояние повышенной готовности и пообещали укрепить союзников НАТО в Европе. Эти меры должны заставить президента РФ Владимира Путина пересмотреть идею о переброске войск в Беларусь.

— Наша цель заключается в защите и сдерживании, потому мы идем на ряд шагов для защиты Украины, — пояснил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Более того, президент США Джо Байден обсудил с европейскими лидерами и генсеком НАТО укрепление союзников на Восточном фланге стран-НАТО. Еще одной темой переговоров была подготовка мощных санкций против РФ, если Кремль все же решится на вторжение в Украину.

В администрации США подтвердили, что Вашингтон может запретить России продавать высокотехнологичную продукцию, содержащую полупроводники. Считается, что это поможет лишить россиян доступа к новым смартфонам и другим технологиям.

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