От Крещения Руси к томосу: как формировалась Украинская православная церковь

Факт Крещения сделал Киевскую Русь одной из самых могущественных держав своего времени. Именно Киев получил митрополию из рук Константинопольского патриарха. То есть восточное православие зародилось и окрепло на берегах Днепра. В то время, когда о Москве еще никто ничего не знал, Киевскую митрополию признал мир. И это подтверждают многочисленные надписи на стенах древней Софии.

Главным митрополичьим храмом стала София Киевская. Ее строить начал еще князь Владимир, а завершил князь Ярослав. В течение нескольких веков именно здесь формировали церковную политику, пока на Киевскую митрополию не стала претендовать Москва.

С XIII века, спасаясь от татаро-монгольских набегов, киевские митрополиты начали переезжать в Великое княжество Литовское и Московское царство. В 1448-м году Московская церковь самовольно отделяется от Константинополя. А еще через век добивается у Вселенского патриарха признания. За солидное вознаграждение. Вселенский патриархат, обессиленный господством Османской империи, на нарушения закрыл глаза, потому что находился в финансовом затруднении.

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Хитростями Москва в XVII веке установила контроль и над киевской митрополией. В 1686-м году без ведома Константинополя в Софии избрали митрополита киевского Гедеона и посвящать его повезли в Москву. Удержать независимость киевской митрополии пытался гетман Иван Мазепа. Но проиграв войну со шведами, стал заклятым врагом и российской империи, и русской церкви.

Год за годом Москва отбирала все больше прав. И впоследствии полностью ассимилировала украинскую православную церковь. И восстановить ее удалось лишь чуть более полугода назад. Православная церковь Украины наконец получила долгожданный томос, который восстановил историческую справедливость и признал право Киева на собственную митрополию, полученное еще в 988-м году.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве проходит крестный ход УПЦ МП.

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