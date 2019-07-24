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От болезни, стресса и для удовольствия. Как правильно есть ягоды

Они могут заменить противовирусные таблетки, спасти от депрессии. А пробуя 200 граммов этой вкуснятины в день вы уменьшите вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Покупатели выбирают ягоды по вкусу. А продавщица Галина по пользе – потому что знает, каждая ягодка – имеет свое лечебное действие.

У Галины чаще всего покупают чернику, 80 гривен за килограмм, и это лекарство для всего организма. Ягода полезна для больных сахарным диабетом второго типа. После черничного десерта у пациентов с лишним весом – лучше усвоится инсулин. Зато от простуды лучше любых таблетки вылечит смородина. Ведь в ста граммах ягод вдвое больше витамина С, чем в одном лимоне. И вообще врачи советуют есть все черные плоды.

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Побольше малины стоит есть людям с болезнями сердца и сосудов. Но, несмотря на пользу ягод, помните о ее гигиену. Лучше всего – вымочить плоды в специальном растворе. На литр воды добавляем 2 чайные ложки соли или соды, засыпаем ягоды и оставляем хотя бы на 20 минут. Это чтобы уменьшить количество пестицидов в плодах.

Диетологи советуют сочетать ягоды с жирами, так лучше усваиваются витамины. Мороженое со свежей малиной конечно вкусно, но без пользы. Лучше эти же ягодки залить йогуртом или сметаной.

Кроме ягод, на рынках активно продают и абрикосы и персики. 2-3 плода в день помогут похудеть, спасут от морщин и улучшат работу желудка.

К слову, сезон черники на Волыни: безопасна ли и какая от нее польза.

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