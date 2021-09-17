От Киева до Канева за 2,5 часа: новый туристический маршрут на катере Ракета

Скоростной теплоход Ракета успешно совершил свой первый однодневный проморейс по Днепру. Журналисты Фактов ICTV оценили судно на пути от Киева до Канева, и поделились своими впечатлениями.

Раньше Ракета была очень популярным транспортом. Именно эта — приехала в Киев аж из Николаева. Там она обслуживала несколько направлений частной компании. Сейчас судно тестируют на маршруте между столицей и Каневом. За один раз лодка может перевезти 75 пассажиров.

После выхода из столичного речного порта ракета расправляет под водой крылья и набирает скорость. При этом, благодаря особенностям строения — внутри судна совсем нет раскачивания. На борту себя прекрасно чувствуют даже люди с морской болезнью. Чтобы разнообразить несколько часов путешествия, на маршруте работает экскурсовод.

Общая длина маршрута — 150 км, а средняя скорость — 60 км/ч. Путешествие не предусматривает остановок.

Уже у самого Канева суда проходят шлюзы — уровень воды спускается на более 11 метров. И после захода в порт города — начинается туристический маршрут.

Главная локация — Монашеская гора — могила Кобзаря. По словам представителей горсовета Канева, туристов здесь очень мало. Именно поэтому возлагают большие надежды на возобновление движения Ракет.

— Я так думаю, что этот проморейс — новый шаг к возрождению туризма в Каневе. Постепенно будем двигаться к развитию туризма в городе, — поделился своим мнением мэр Канева Игорь Ренькас.

Пока главной проблемой маршрута остается рентабельность. Себестоимость перевозки одного пассажира — до 1,5 тыс. грн — это топливо, обслуживание, зарплата экипажа, прохождения шлюза. Чтобы хоть частично компенсировать стоимость тура, организаторы проекту планируют привлекать инвесторов.

— Бизнес получает условия от государства. Инвестирует в строительство, приобретение флота. Имеет возможность предлагать посильную плату за перевозку для населения. И тогда это работает, — рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Сейчас в планах правительства — запуск еще одного водного тура — уже в Чернобыль. Главная цель — выяснить, интересно ли населению таким образом путешествовать по стране. И если статистика будет положительной, это может стать первым шагом в организации подобных водных маршрутов уже для регулярных общественных перевозок по Днепру.

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