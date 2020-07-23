От нее отказались: на Полтавщине родилась девочка “без кожи”

На Полтавщине появился на свет девочка с очень редким генетическим заболеванием синдромом Ноя-Лаксовои — синдромом, когда кожа все время отшелушивается. Родители от нее отказались, и ребенок остался один на один с тяжелой болезнью.

Но мир не без добрых людей. Девочку назвали Сашей и теперь за ее жизнь борются врачи детской клиники Кременчуга и неравнодушные люди.

Уход почти как за обычным новорожденным ребенком, но значительно больше внимания требует кожа малыша. Поэтому купают Сашу дважды в день, обрабатывают кожу как минимум четыре раза в сутки.

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Препараты для Саши нужны постоянно. Первыми бросились на помощь благотворители. Именно к ним обратились врачи. За несколько дней удалось собрать около 30 тыс. грн. Благотворительный Фонд взял под опеку кроху и даже консультировались с врачами из Киева и Израиля. Там пока одобряют лечения девочки, а дальше все будет зависеть от организма малыша.

Лечение длительное, ежемесячно нужно почти 40 тыс. грн только на препараты для кожи, а впереди другие обследования и лечения. Поэтому, даже самая маленькая помощь — это шанс на жизнь для девочки.

Реквизиты: ВБФ ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ ХЕЛП ГРУПП Счет в ПриватБанке — ЕГРПОУ 38655743 Полтавский ГРУ, МФО 331401 р/с UA903314010000026001054609785 Карточка-ключ к счету фонда 5169 3305 1652 6859 (зарегистрирована на директора фонда)