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Факты / Видео / Lifestyle

От одежды до бытовой техники: что покупают украинцы в интернете во время войны

Даниил Самсонов Журналист программы Факты ICTV

Онлайн-покупки в условиях войны – спасение для обычных покупателей и бизнеса. В довоенное время в интернете покупали более 11 миллионов украинцев, сейчас в разы меньше.

Во время войны в топе интернет-покупок украинцев – одежда. На втором месте – автозапчасти. Дальше идут косметика и лекарства. А еще товары для дома и бытовая техника. При мирной жизни именно электроника была одним из лидеров онлайн продаж.

– Что покупают люди? Те вещи, которые, в первую очередь, связаны с организацией быта на новом месте или в дороге. Это павербанки, это ноутбуки, смартфоны, удлинители, мелкая бытовая техника. Это могут быть мультиварки, триммеры и средства по уходу за собой, – рассказывает исполнительный директор сети Фокстрот Алексей Зозуля.

Едва ли не основные покупатели бытовой техники сейчас – вынужденные переселенцы на Западе Украины или беженцы за границу.

Вся онлайн-торговля в Украине сейчас завязана на системе доставки. Сервисы ежедневно ищут безопасные и короткие пути для транспортировки. Из-за многочисленных блокпостов даже самая мелкая посылка может ехать неделю.

Экономисты убеждены – в спокойных регионах целесообразнее покупать в реальных магазинах, а службам доставки – освободить дорогу для эвакуации и гумпомощи.

– Можно говорить о том, что онлайн-торговля может помогать людям там, где закрыты магазины. Но нужно понимать, что объем онлайн-торговли должен упасть в разы. И люди сейчас будут покупать только самые необходимые вещи, которые необходимы либо в зоне военных действий, либо дома, именно больше для выживания, – говорит глава центра поведенческих исследований Be Smart Владимир Вахитов.

На фоне сожженных складов и магазинов, онлайн-торговля скорее спасение, а не прибыльный бизнес. Пока ее миссия – дать работу людям, а покупателям – необходимые вещи для жизни.

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