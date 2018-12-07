От политики к гендерному равенству: темы международного женского форума в Киеве

Они современные, эффективные, трудолюбивые, склонны к компромиссам и одновременно готовы показать зубы, когда речь идет о нарушении прав женщин. На втором тематическом форуме парламентарии и министры, общественные активистки и представительницы бизнеса, известные в Украине и на международной арене и даже президенты. Поэтому темы – от большой политики, к гендерному равенству.

Лаура Купер, вице-заместитель министра обороны США, призналась: раньше стеснялась, когда бывала единственной женщиной на военных встречах, и уже перестала обращать на это внимание. В Украине она – чтобы подтвердить: США не снимет санкций из России в освобождении Крыма, а нас Америка еще больше поддерживает из-за агрессии России в Азовском море.

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Лауру Купер поддерживают коллеги из Европарламента и НАТО. Вице-президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене убеждает: чем больше женщин в топ-верхушках – тем меньше агрессии в мире. Она, медик по образованию, решила заниматься обороной. Сейчас убеждает: Украина обязательно вступит в альянс – как только проведет необходимые реформы, с которымы, в частности, должны помочь и женщины.

В Украине женщин у власти пока немного, но сдвиги есть, даже в вооруженных силах, где всегда царили мужчины. Поэтому сейчас у украинок не самое худшее положение. Единственное, куда им крайне трудно пробиться – это в высшие эшелоны власти. Там чуть более 10% женщин, и это надо менять, – отмечают участники конгресса. Прежде всего, должен помочь новый закон о выборах с гендерными квотами, который готовят к рассмотрению.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Forbes назвал самую влиятельную женщину мира.

Опубликовано Декабрь, 07 в 17:23



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