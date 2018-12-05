От школьной столовой до ресторанов: в Украине катастрофически не хватает поваров

Правильно выбрать профессию – половина жизненного успеха. Сейчас на украинском рынке труда катастрофически не хватает рабочих рук, все из-за слабое взаимодействие государства, педагогов и кадровиков. Поэтому на 5 юристов имеем одного строителя, а на 6 экономистов – только один парикмахер.

Рабочие профессии у нас незаслуженно недооценены. Правда, последние несколько лет ситуация постепенно меняется и уже не редкость, когда сантехник приезжает к вам на вызов на дорогом авто и с качественным инвентарем.

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Дефицит в стране и поваров: школы есть, учить кому есть, работать есть где, а вот кому работать – нет. Дефицит поваров огромный, причем от школьной столовой до элитных ресторанов.

На такие вызовы рынок отреагировал быстро – немало известных шефов переняли зарубежный опыт и открыли свои школы в Украине. По-новому начали работать и сотни училищ, где готовят целую армию поваров, кондитеров и кулинаров. Выучившись, повар может рассчитывать на зарплату от 10 тыс. грн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Одессе повар-сушист обезглавил женщину.

Опубликовано Декабрь, 05 в 17:16



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