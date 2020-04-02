Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

От штрафа до тюрьмы: что грозит нарушителям карантина во Франции

Во Франции уже третью неделю люди могут выходить из дома только в случае крайней необходимости – например, за продуктами. При этом, при себе должны иметь письменное объяснение. Нарушителей штрафуют.

Аптека, как и магазины, фигурирует среди разрешенных причин для выхода из дома и не ограничивается временными или территориальными рамками, как прогулка.

Проблемы возникают, когда разрешения нет, да и объяснения не очень четкие. Подробности о ситуации с запретами и штрафами во Франции смотрите в сюжете корреспондента Радио Свобода Евгении Руденко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Испания усиливает карантин из-за нарушителей.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине усилили карантинные меры по борьбе с коронавирусом
В Украине усилили карантинные меры по борьбе с коронавирусом
Продавал маски нелегально: во Франции мужчину лишили свободы
Продавал маски нелегально: во Франции мужчину лишили свободы
Карантин до 15 мая и отмена ВНО — топ-4 фейка недели
Карантин до 15 мая и отмена ВНО — топ-4 фейка недели
Житель Тернополя заболел Covid-19 на 17-й день после приезда из-за границы
Житель Тернополя заболел Covid-19 на 17-й день после приезда из-за границы
Люди без масок и не соблюдают дистанцию — ситуация с рынками в Украине
Люди без масок и не соблюдают дистанцию — ситуация с рынками в Украине
Как бизнесу пережить карантин: что предлагает государство и чем недовольны предприниматели
Как бизнесу пережить карантин: что предлагает государство и чем недовольны предприниматели
Минздрав утвердил единый протокол лечения больных Covid-19 (ДОКУМЕНТ)
Минздрав утвердил единый протокол лечения больных Covid-19 (ДОКУМЕНТ)
Путин продлил карантин в РФ до 30 апреля
Путин продлил карантин в РФ до 30 апреля

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка