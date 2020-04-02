От штрафа до тюрьмы: что грозит нарушителям карантина во Франции

Во Франции уже третью неделю люди могут выходить из дома только в случае крайней необходимости – например, за продуктами. При этом, при себе должны иметь письменное объяснение. Нарушителей штрафуют.

Аптека, как и магазины, фигурирует среди разрешенных причин для выхода из дома и не ограничивается временными или территориальными рамками, как прогулка.

Проблемы возникают, когда разрешения нет, да и объяснения не очень четкие. Подробности о ситуации с запретами и штрафами во Франции смотрите в сюжете корреспондента Радио Свобода Евгении Руденко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Испания усиливает карантин из-за нарушителей.

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