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Факты / Видео / Украина

От скорой до будней в больнице. Какой путь проходят инфицированные на Covid-19

Заболеть коронавирусом. Как это? Инфицированные выкладывают видео доставки скорой в медучреждения и показывают, как их лечат, кормят и чем больные занимаются в палатах.

Украинцы с подозрением или подтвержденным коронавирусом выкладывают видео своей госпитализации. Журналистку LB.ua Анну Стешенко забирали с симптомами в инфекционное отделение.

Она контактировала с больными депутатами, поэтому, когда заподозрила неладное, вызвала скорую.

Чтобы попасть в отделение Александрийской больницы, Анна в скорой выстояла часовую очередь. Прием осуществляется медленно, потому что после каждого подозрительного пациента все дезинфицируется.

Однако, несмотря на то, что Анна попала в медучреждение в первой половине дня, первый ПЦР-тест врачи взяли только к вечеру.

Кроме того, врачи уже не знают, куда размещать новых пациентов с подозрением.

Одного пациента охраняют полицейские патрули.

Еще интереснее выглядит способ доставки пищи. Очевидно, санитарка не имеет защищенного костюма, поэтому не заходит в палату с больным.

Факты ICTV ранее писали о том, сколько в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких.

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