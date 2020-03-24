От скорой до будней в больнице. Какой путь проходят инфицированные на Covid-19
Заболеть коронавирусом. Как это? Инфицированные выкладывают видео доставки скорой в медучреждения и показывают, как их лечат, кормят и чем больные занимаются в палатах.
Украинцы с подозрением или подтвержденным коронавирусом выкладывают видео своей госпитализации. Журналистку LB.ua Анну Стешенко забирали с симптомами в инфекционное отделение.
Она контактировала с больными депутатами, поэтому, когда заподозрила неладное, вызвала скорую.
Чтобы попасть в отделение Александрийской больницы, Анна в скорой выстояла часовую очередь. Прием осуществляется медленно, потому что после каждого подозрительного пациента все дезинфицируется.
Однако, несмотря на то, что Анна попала в медучреждение в первой половине дня, первый ПЦР-тест врачи взяли только к вечеру.
Кроме того, врачи уже не знают, куда размещать новых пациентов с подозрением.
Одного пациента охраняют полицейские патрули.
Еще интереснее выглядит способ доставки пищи. Очевидно, санитарка не имеет защищенного костюма, поэтому не заходит в палату с больным.
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