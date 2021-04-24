От скрипки до кислородных аппаратов: как в Ровно инженер помогает спасать больных

Он делал беспилотники и скрипки, но в течение последних 4 месяцев без него никак ровенским медикам. Инженер по образованию Олег Шевчук ремонтирует и настраивает кислородные концентраторы.

Он не смог стоять в стороне. Когда коронавирус начал стремительно вкладывать в больничные кровати родственников и друзей, Олег предложил свою помощь ровенской районной больнице.

Сначала хотел попробовать сделать собственный кислородный концентратор, но решил не рисковать и предложил свою помощь в ремонте дыхательного оборудования.

Сейчас в больнице ситуация сложная. Открыли свою кислородную станцию и задействовали почти 2 сотни концентраторов. И пока медики следят за состоянием больных, Олег следит чтобы оборудование не дало сбой.

Мужчина уже настроил более сотни концентраторов, 2 отремонтировал капитально. Чтобы удержать у себя умелого инженера его частично взяли на работу в больницу.

Коронавирус в Украине

За 24 апреля 2021 года в Украине зафиксировали более 12 тыс. больных коронавирусом. Ситуация до сих пор остается сложной в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

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