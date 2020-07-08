От страха до инсульта: как избежать тяжелых последствий заболевания Covid-19

Восстановление после коронавируса может быть затяжным. Страх, панические атаки, стресс, потеря вкуса, обоняния, слабость в мышцах и инсульт — это небольшой перечень проблем со здоровьем, которые может после себя оставить коронавирус.

От правильной настройки больного сразу после вердикта об инфицировании коронавируса и реабилитации после выписки из больницы можно избежать тяжелых последствий.

В идеале с больными должны постоянно работать психологи. Тем более, когда лекарства нет, а неизвестность — порождает страх. Но пока реальность — другая. Медиков едва хватает.

Специалисты советуют в случае инфицирования, не принимать его как катастрофу, коронавирус вызывает ряд психологических проблем, которые могут проявляться позже.

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После выписки из больницы человек еще не полностью здоров. Почечная недостаточность, проблемы с легкими, сердцем и даже инсульт — это осложнение Covid-19. В большинстве случаев требуется длительная реабилитация. Медики советуют начать с самого простого — больше двигаться и несколько недель находиться под наблюдением семейного врача.

Для быстрого восстановления медики советуют составить распорядок дня и не перегружать организм. Полезным будет общение с родными, йога и медитация.

Реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч. Такого мнения придерживается главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он ссылается на исследование Киевской школы экономики, согласно которому в Украине в среднем выявляют около 35% больных.