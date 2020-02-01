От Toyota до Tesla: с 1 февраля действует новый перечень авто, для которых установлен налог

Имеете дорогое авто – платите налог 25 тыс. грн. Это касается машин, цена которых более полутора миллиона гривен.

Но в этом году список авто для повышенного налога сократился почти вдвое. Почему? О причинах не говорят ни в Минэкономики, ни налоговики.

С подробностями разбиралась Елена Астахова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работают нелегальные перевозчики.

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