От Toyota до Tesla: с 1 февраля действует новый перечень авто, для которых установлен налог
Имеете дорогое авто – платите налог 25 тыс. грн. Это касается машин, цена которых более полутора миллиона гривен.
Но в этом году список авто для повышенного налога сократился почти вдвое. Почему? О причинах не говорят ни в Минэкономики, ни налоговики.
С подробностями разбиралась Елена Астахова.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работают нелегальные перевозчики.
2020-02-01
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