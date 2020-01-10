От Вокзальной до Днепра: как строили первые станции метро Киева

Именно сегодня (10 декабря) в мире отмечают День метро. 10 января 1863-го в Лондоне заработала первая линия метрополитена. И только потом подземный транспорт начали строить в Нью-Йорке, Париже и Берлине.

Читайте: В 2020 году 10 станций киевского метро подключат к 4G

60 лет назад он появился и в Киеве. Столичная подземка начиналась с 5 станций, сейчас их 52. Что интересно, именно в Киеве размещена самая глубокая станция и одна из красивейших в мире. А еще, оно самое популярное среди пассажиров – ежедневно подземку использует 1,5 млн пассажиров. А обслуживает метро 8000 работников.

Напомним, Киевский городской совет утвердил новые правила пользования столичным метрополитеном, согласно которым нищим, агитаторам, людям в нетрезвом состоянии и неопрятной одежде будут запрещать заходить в метро.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.