Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

От Вокзальной до Днепра: как строили первые станции метро Киева

Именно сегодня (10 декабря) в мире отмечают День метро. 10 января 1863-го в Лондоне заработала первая линия метрополитена. И только потом подземный транспорт начали строить в Нью-Йорке, Париже и Берлине.

Читайте: В 2020 году 10 станций киевского метро подключат к 4G

60 лет назад он появился и в Киеве. Столичная подземка начиналась с 5 станций, сейчас их 52. Что интересно, именно в Киеве размещена самая глубокая станция и одна из красивейших в мире. А еще, оно самое популярное среди пассажиров – ежедневно подземку использует 1,5 млн пассажиров. А обслуживает метро 8000 работников.

Напомним, Киевский городской совет утвердил новые правила пользования столичным метрополитеном, согласно которым нищим, агитаторам, людям в нетрезвом состоянии и неопрятной одежде будут запрещать заходить в метро.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве открыли станцию Крещатик после “заминирования”
Сидела на лестнице: в метро Киева девушку едва не затянуло в эскалатор
На Новый год 2020 в Киеве продлят работу транспорта – график
Минирование станции метро Крещатик не подтвердилось
В Киеве станцию метро Майдан Независимости закрывали из-за сигнала о минировании
Новые проблемы с 430 млн грн. Как работает введенный е-билет в столице
Станцию метро Площадь Льва Толстого закрывали из-за сообщения о минировании
Сбой в метро Киева: что случилось и почему не работали проездные

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка