От вручения повестки до отправки на фронт: вся правда о мобилизации

Как проходит мобилизация в Украине, кого могут призвать и как быстро призывника могут отправить на фронт после того, как вручили повестку — подробно рассказывает Военное телевидение Украины в эфире телемарафона Єдині новини.

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый объясняет, что группа получает конкретные адреса военнообязанных с соответствующими специализациями, которые сейчас необходимы для пополнения рядов ВСУ и подлежат вызову в территориальный центр комплектования.

— Маршрут группы определяется в соответствии с поставленными мобилизационными распоряжениями. В соответствии с плановыми задачами, которые мы должны выполнить, то есть определяется категория военнообязанных, подлежащих вызову, — объяснил он.

После получения повестки необходимо явиться в ТЦК в указанное время, но сразу никого не отправляют на фронт — это лишь призыв явиться для проверки документов.

С собой нужно взять паспорт, идентификационный код, военно-учетный документ, медицинские документы, если есть — водительское удостоверение, документы об образовании, составе семьи, о наличии детей, или уходе за лицами с инвалидностью, чтобы можно было идентифицировать право на отсрочку.

— Много случаев, когда военнообязанные сами не предоставляют информацию об изменениях их учетных данных, как это определено в законодательстве. Это информация о рождении ребенка, о том, что учится, что является студентом, которая дает право на отсрочку, — рассказал Новосядлый.

В то же время сообщение об изменениях учетных данных — обязанность самого военнообязанного. Такую информацию он должен подавать каждые 5 лет. За нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф от 850 до 1 800 грн.

После сверки документов направляют на прохождение Военно-врачебной комиссии. Необходимо пройти окулиста, невропатолога, хирурга, терапевта, стоматолога, а при необходимости добавляются и врачи узких специальностей.

— Военно-врачебная комиссия при вынесении решения опирается на нарушения функций органов или систем, — рассказывает председатель ВВК Дарницкого ТЦК Дмитрий Василенко.

На основе этих выводов принимается решение: годен, ограниченно годен или непригоден к военной службе.

После получения заключения ВВК надо вернуться в мобилизационный отдел, где уже предложат пройти обучение в одном из центров.

Но перед этим нужно пройти тестирование у психолога, который называется Адаптивиность 200. Надо ответить да или нет на 200 вопросов. Если же военнообязанный не сдает такой тест, его не рекомендуют к военной службе.

После этого следующим этапом должен быть учебный центр. Только после прохождения соответствующего обучения вас могут отправить на фронт.

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