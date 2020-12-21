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От Египта до Занзибара: где украинцы могут отдохнуть на новогодние праздники

Из-за пандемии коронавируса Европа закрыта для туристов. В Украине также введут жесткий локдаун 8 января, однако границы останутся открытыми.

Для украинцев будет доступен отдых в Египте.

— Можно найти вариант за $300 в неделю. Ближе к новогодним праздникам стоимость будет расти. В Египте ожидают, что зимний сезон будет более продуктивным, чем осенний. Ведь главный конкурент — Турция уже не может предложить пляжный отдых, потому что на побережье холодно, — рассказал глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Желающим посетить Турцию следует учитывать, что там ежедневно фиксируют около 30 тыс. случаев Covid-19. Также на выходные там действует комендантский час. В новогодние праздники он продлится с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января.

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Состоятельные туристы для пляжного отдыха могут выбрать Доминикану. Цена на одного человека в неделю стартует от $1 тыс.

Также можно отправиться в Мексику, однако придется выложить более $1 тыс.

Осенью появились прямые перелеты из Украины на Занзибар. Недельный отдых на экзотическом острове стоит около $700.

Где встретить Новый год в Украине

Если вы хотите разнообразить празднование Нового года 2021, замечательной идеей станет ужин с родными или небольшое путешествие. В Украине есть много интересных локаций, где можно ярко провести время и зарядиться новогодним настроением.

Факты ICTV подготовили подборку интересных идей, где встретить Новый год 2021 в Украине.

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