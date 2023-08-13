Восстановление энергетики: каким будет следующий отопительный сезон

Отстроить энергосистему как можно быстрее – такую ​​задачу ставит правительство. Работы много, потому что враг повредил 50 процентов объектов. Восстановление продолжается не так быстро, как хотелось бы, говорят специалисты. В то же время они отмечают: именно сейчас у Украины есть шанс создать модерновую энергосистему, собрав в мире лучшие образцы и технологии. Да, это будет дороже, длиннее, но надежнее и качественнее.

В прошлом сезоне россияне повредили 75 процентов теплогенерации ДТЭК. В целом в Украине разрушена половина всех энергетических объектов. Следующий отопительный сезон будет проводиться в основном благодаря угольной генерации.

По прогнозам, уже к 2035 г. Украина вообще должна отказаться от угля. Мы это задекларировали еще до войны на климатической конференции в Глазго. Война убедила – изменения в энергосистеме – это вопрос не только экологии, но и национальной безопасности. И хотя энергетики делают все возможное, чтобы пережить эту зиму – важно не забывать о модернизации. Андрей Коболев как раз пытается ускорить этот переход, инвестируя в проекты декарбонизации энергетики. Правительство эти принципы тоже декларирует. Так, Украина и США готовят совместную программу по декарбонизации и постоянству украинской энергетики.

Можно строить и большие, и малые атомные реакторы. Всё зависит от экономической целесообразности. Энергоатом сообщил о строительстве 20 малых реакторов совместно с американской Holtec International в апреле. Оборудование планируется ввести в эксплуатацию до 2029 года. И это, говорят в энергоатоме – не единственный такой контракт. Эти малые реакторы, подчеркивают Holtec, можно вмонтировать в инфраструктуру тепловых станций, правда, удалив угольные котлы. Физика процесса в малых модульных реакторах такая же, как в больших. Но, если мощность больших блоков от 700 мегаватт, то малых – до трехсот, они более удобны, их можно собрать на заводе и поставить где нужно. Есть еще микрореакторы мощностью до 10 мегаватт. Они компактны и умещаются в шестиметровую фуру.

В Житомире солнечную электростанцию ​​запускают в местную больницу. Инвесторов из Чехии помогла найти экологическая общественная организация. А в Николаевской области ДТЭК строит Тилигульскую ветроэлектростанцию ​​- важный и биогаз. Для балансировки важны и накопители электроэнергии. Лицензию на работу уже выдала Нацкомиссия государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг. И чтобы все это работало, следует строить сети.

Сейчас у Украины есть шанс сформировать самую модерную энергосистему в мире, поэтому инвесторы призывают правительство не терять время, а воспользоваться поддержкой Запада, сделать невозможным коррупцию и помочь энергокомпаниям, которые готовы к энергетической революции.

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