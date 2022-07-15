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Факты / Видео / Украина / Общество

Восстановление Киевщины началось: кто станет владельцем первого жилья от государства

Владислав Круглов Журналист Факты ICTV, военный корреспондент

Киевщина уже 4-й месяц приходит в себя от нашествия оккупантов. Люди начинают восстанавливать свои дома, поврежденные в результате войны.

Но есть те, кому отстраивать нечего, потому что русские изверги под фундамент разрушили их жилье. На помощь украинцам пришло государство и обязалось отстроить разрушенные дома.

Частные дома возводятся по единому типичному проекту для всех, рассчитано жилье на семьи из 5-6 человек, все здания имеют жилую площадь в 98 квадратных метров.

Проект строительства нового жилья в Дмитровке, что в Киевской области финансируется областной администрацией. Строительство первых 5 частных домов – это пилотный проект, стоимостью 1,5 млн. грн. завершить его планируют в ближайшие недели.

Это первое масштабное восстановление в области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, сначала построят 15 таких домов в Дмитровке, после чего в других населенных пунктах. Работы немало, потому что в результате нашествия оккупантов в области разрушены более четырех с половиной тысяч частных домов.

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