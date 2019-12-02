Отбить вражеский десант. Как проходят учения украинских ВМС

Корреспонденты Фактов ICTV в составе тактической группы морской охраны патрулировали акваторию Азовского моря. Они увидели, как проходят учения и практические стрельбы подразделений объединенных сил и убедились, что служба морских пограничников совсем непростое.

Корабль морской охраны Донбасс в 2014 году вышел из Крыма. Он на патрулировании в паре с катером Любомир.

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Экипажи тактической группы примут участие в совместных учениях подразделений объединенных сил. По сценарию тактическая группа должна отразить наступление вражеского десанта. Огнем из артустановки и пулеметов поразить условную мишень.

Несмотря на учения – питание никто не отменял. Подают здесь три раза в сутки, блюда простые, но вкусные.

Через двое суток в открытом море тактическая группа возвращается к месту базирования. Погода снова демонстрирует свои прихоти. Плотный туман, дождь, ветер, и лед на воде. Уже на берегу встречаемся с экипажем катера Любомир, также принимавшем участие в учениях.

На базе команды пробудут недолго. Пополнят запасы продовольствия и вечером снова на боевое дежурство.

Напомним, в ФСБ России считают, что вернули украинские корабли в нормальном состоянии.

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