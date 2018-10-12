Отчаяние и ямы по колено: почему дороги Прикарпатья десятилетиями ждут ремонт

3 млрд. грн. надо чтобы реанимировать местные дороги на Прикарпатье. Их ремонтировали десятки лет, они не просто аварийные, они не проездные. В этом году финансирование заработки будто бы увеличили, но никакого результата это пока не дало.

Старое полотно крошится просто на глазах. Люди почти ежедневно перекрывают дороги. Делают это с отчаяния, потому что другого варианта, чтобы рассказать о тотальном бездорожье, просто нет.

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Ямы по колено и местами еще советский асфальт. Когда-то близлежащими селами автобусы курсировали каждые полчаса, теперь на дорогах пусто. Чтобы попасть на работу или учебу, люди идут пешком, или же вызывают такси. Те требуют непомерную плату.

На следующий год на латание, ремонт и строительство дорог областного и местного значения из дорожного фонда должны выделили более 480 млн. грн. Этого частично хватит, чтобы уменьшить аварийность на дорогах и недовольства прикарпатцев. Ведь, чтобы за год отремонтировать все разрушенные пути, нужно как минимум 3 млрд. грн.

К слову, в Одесской области люди неделю перекрывают дорогу Кучурганы-Винница.

Опубликовано Октябрь, 12 в 11:18



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