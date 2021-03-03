Удаленная работа в Украине: что изменил формат и вернутся ли люди в офисы

С начала пандемии и перехода на дистанционную форму работы прошел почти год. Оптимизма в экономике мало для возвращения работников назад в офисы и предприятия. Большинство компаний планируют продлить режим удаленной работы.

За год пандемии сделано немало исследований эффективности дистанционного режима. Однозначного ответа нет. Для образования уже очевиден провал онлайн-обучения — студентам и ученикам нужны преподаватели и живое общение.

Однако специалисты ИТ-индустрии увидели после переходного периода рост эффективности удаленного режима. Поэтому такой формат планируют оставить и дальше.

— Я уже планирую, что у нас в компании будет одно физическое рабочее место на три человека. Условно на 300 человек в компании будет 100 рабочих мест. Кому надо — пришли в офис, кому не надо — не пришли в офис.

Читайте Как перепланировать и обустроить рабочее место дома на время карантина

Закон о дистанционной работе

В феврале в Украине приняли законопроект о дистанционной работе. Документ урегулирует нормы работы фрилансеров.

Среди положений закона — трудовой договор с возможностью нефиксированного рабочего времени. Подробнее, что предусматривает закон о дистанционной работе читайте на Фактах ICTV.

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