Отдали 127, получили 76. Как прошел обмен пленными

Долгожданный обмен пленными между Украиной и так называемыми “ЛНР и ДНР” начался в одиннадцати утра и завершился около шестнадцати. Все происходило в Донецкой области на КПВВ Майорское, поэтому сегодня для обычных граждан пункт пропуска был закрыт. Пленных привезли автобусами.

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В общем, из плена боевиков удалось вернуть 76 украинцев. По данным советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, 4 освобожденных решили остаться в ОРДЛО через семьи. На сам обмен ни одного украинского СМИ не допустили. Однако в интернет попали кадры, на которых освобожденные делятся первыми эмоциями.

Мы отдали 127 человека, среди которых, террорист Лусварги и экс-беркутовцы. Именно их освобождения из-под стражи вызвало большой резонанс в обществе, а родственники герои Небесной сотни требовали не отпускать преступников.

Факты ICTV ранее писали о том, что появился полный список освобожденных лиц.

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