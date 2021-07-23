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Максим Зайченко |

Откачивают воду и восстанавливают электроснабжение: последствия непогоды в Одессе

Ночь на 22 июля одесситы запомнят надолго — сотня поваленных деревьев, десятки затопленных автомобилей, бурные реки на главных магистралях города и подтопленные дома.

Люди самостоятельно пытались откачивать воду в своих домах и спасали имущество.

Сейчас уже вернули электроснабжение в обесточенные дома Приморского и Малиновского районов, которые пострадали больше всего. Работы коммунальщикам и аварийным службам хватает до сих пор.

В частности, эвакуировали уже более 30 человек. Также спасатели осуществляют уборку деревьев с проезжей части.

В горсовете предполагают, что если ливень длился бы дольше, то масштабы были бы катастрофичны. Вода почти залила аварийную Хаджибейскую дамбу, отделяющую лиман от Суворовского района города, где проживает 200 тыс. человек.

В микрорайоне Пересыпь вода постепенно сходит. При этом городской транспорт, который соединяет Суворовский район с Приморским, до сих пор не работает. Также спасатели сообщили, что человек, которого бурным потоком несло по Аркадийский аллее в море, выжил.

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