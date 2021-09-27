Откладывать смолоду: как украинцу обеспечить себе безбедную старость

Кто-то думает о бэби-боксах, а кому-то уже и о старости время позаботиться. Демографическая ситуация в Украине пока такова, что один работник кормит двух пенсионеров минимум, и этот разрыв будет только усугубляться.

Надеяться на достойную пенсию от государства сегодня не стоит. Зато откладывать на старость смолоду, интересоваться накопительными проектами негосударственных фондов или инвестировать ради пассивного дохода – не помешает.

Как рассказала 22-летняя Ольга Герасимчук – бывшая студентка, а ныне сотрудница ІТ-компании, об откладывании денег для пенсии она уже задумалась. Девушка призналась, что как один из вариантов рассматривала развитие собственного бизнеса, который бы в будущем приносил доход. Ей также очень хотелось иметь какой-то пассивный доход, и выбор пал на инвестиции.

В конце концов Ольга приобрела облигации трех иностранных компаний, самая известная из которых – американский производитель электромобилей Tesla. За полгода девушка вложила более трех с половиной тысяч долларов и за 5 месяцев заработала 12% от инвестиций компаний.

– А почему бы и нет. Инвестировать давно хотела, давно об этом думала, и начинать с чего-то надо, — отметила она.

Чтобы украинцу открыть счет в ценных бумагах за рубежом, прежде всего понадобится начальный капитал. Начать можно с нескольких сотен долларов, а дальше – дело за справкой о происхождении доходов. И самое главное – поиск брокера, который будет открывать счет в ценных бумагах.

– Сегодня открытие брокерского счета у иностранного международного брокера занимает около 50 минут. Для этого нам нужны всего два документа. Один документ, который удостоверяет нашу личность, второй документ, который удостоверяет место проживания, то есть нашу резидентность, — объясняет инвестиционный консультант Василий Матий.

Украинские банки и страховые компании тоже предлагают программы длительного накопления на пенсию. Продолжительность таких программ может достигать от семи до двадцати лет, а месячный платеж – от четырехсот до тысячи гривен. Гарантированный доход – 4% годовых в гривне. Также предусмотрен дополнительный инвестиционный доход.

Как рассказал менеджер по банковскому страхованию Райффайзен Банка Константин Маслюк, сейчас большинство договоров заключается на срок от 10 до 15 лет.

– Каждый десятый договор заключается на срок 16, 17, 18 и 20 лет. Каждый 10 договор. То есть это не редкость, — отметил Маслюк.

В Райффайзен Банке в такой программе приняли участие более 30 тысяч клиентов. В зависимости от продолжительности сделки и суммы вложений можно накопить от тридцати тысяч до более миллиона гривен. Преждевременное снятие средств возможно только в случае прекращения соглашения. В случае гибели вкладчика его семья получает полную сумму, предусмотренную договором.

В целом почти 900 тысяч украинцев уже обратились в негосударственные пенсионные фонды. Сейчас таких фондов 63. Люди все активнее инвестируют в государственные ценные бумаги, облигации предприятий, недвижимость или драгоценные металлы.

Есть и те, кто откладывает на пенсию под матрас, на свой страх и риск.

В Украине никак не заработает трехуровневая пенсионная система. Официально действует только ее первый уровень – это солидарная пенсия с налогов работающего населения.

Второй уровень предполагает отчисления работодателей на персональные счета работников. Третий – добровольное инвестирование.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас в Украине в частных пенсионных фондах уже накоплено несколько миллиардов гривен. По словам главы правительства, это фактически и есть третий уровень пенсионной системы, который состоялся без введения второго.

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