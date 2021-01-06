Отложили автомат, чтобы приготовить ужин: как празднуют Рождество на передовой

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области также не забыли о Сочельнике. Единственный военнослужащий Ольга покинула свои позиции, чтобы приготовить собратьям ужин.

На передовой каждый друг другу брат или сестра — все, как одна большая семья, говорят наши военнослужащие. К тому же душу воинов постоянно греет любовь детей. Они пишут письма на фронт.

За праздничный стол армейцы садятся по очереди — покидать позиции полностью нельзя. За разговором вспоминают родных и друзей, хвастаются фотографиями своих детей. О чем мечтают и вспоминают украинские воины накануне Рождества, смотрите в материале.

Читайте: Папа Римский во время рождественского поздравления помолился за мир на Донбассе

Новости ООС

5 января в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

6 января на начало суток было зафиксировано два нарушения. Подробнее о новостях ООС читайте на Фактах ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.