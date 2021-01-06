Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Отложили автомат, чтобы приготовить ужин: как празднуют Рождество на передовой

Отложили автомат, чтобы приготовить ужин: как празднуют Рождество на передовой

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области также не забыли о Сочельнике. Единственный военнослужащий Ольга покинула свои позиции, чтобы приготовить собратьям ужин.

На передовой каждый друг другу брат или сестра — все, как одна большая семья, говорят наши военнослужащие. К тому же душу воинов постоянно греет любовь детей. Они пишут письма на фронт.

За праздничный стол армейцы садятся по очереди — покидать позиции полностью нельзя. За разговором вспоминают родных и друзей, хвастаются фотографиями своих детей. О чем мечтают и вспоминают украинские воины накануне Рождества, смотрите в материале.

Читайте: Папа Римский во время рождественского поздравления помолился за мир на Донбассе

Новости ООС

5 января в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

6 января на начало суток было зафиксировано два нарушения. Подробнее о новостях ООС читайте на Фактах ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Война на Донбассе: боевики 4 раза открывали огонь, с начала суток — дважды
Война на Донбассе: боевики 4 раза открывали огонь, с начала суток — дважды
Гражданина Латвии будут судить за то, что воевал на стороне “ДНР”
Гражданина Латвии будут судить за то, что воевал на стороне “ДНР”
Стреляли из гранатометов: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня
Стреляли из гранатометов: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня
Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим тишины
Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим тишины
Боевики на Донбассе трижды нарушили режим тишины
Боевики на Донбассе трижды нарушили режим тишины
В первый день года боевики на Донбассе девять раз нарушили тишину
В первый день года боевики на Донбассе девять раз нарушили тишину
Астропрогноз для Украины на 2021 год
Астропрогноз для Украины на 2021 год
В новогоднюю ночь боевики на Донбассе шесть раз нарушили тишину
В новогоднюю ночь боевики на Донбассе шесть раз нарушили тишину
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка