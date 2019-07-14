Открыли сейф дедушки и погибли: подробности смерти детей на Ровенщине

В Ровненской области правоохранители продолжают искать опасные взрывчатые предметы в хозяйстве, где 13 июля от взрыва самодельного устройства погибли двое детей. Трагедия произошла в селе Смига, когда брат с сестрой пришли к дедушке, который живет по соседству.

Дома никого не было и они нашли взрывчатку, которая сработала. К сожалению, дети не выжили, а мужчину задержали. В доме нашли еще три таких самодельных устройства. В различных тайниках проявляют и старые боеприпасы.

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12-летней Иванки и в год старшего Олега ни стало мгновенно. Взрыв самодельного устройства был настолько сильным, что шансов выжить у детей не было. Они часто наведывались к бабушке с дедушкой, которые живут по соседству. В тот день, пока никого не было дома, дети открыли сейф дедушки – там и лежала взрывчатка, которая моментально рванула.

В селе мужчину называют Минером. Он не один год носил домой старые боеприпасы, которые находил в лесах или на местном полигоне. Его несколько раз привлекали за это к уголовной ответственности, но мужчина отделался условным сроком.

Территорию вокруг помещения огородили, здесь опасно, ведь в разных тайниках правоохранители находят боеприпасы.

Мужчину обвиняют в преднамеренном убийстве, его задержали. Родственники же просят максимального наказания, ведь убеждены, страшной беды можно было избежать. Опасное и бессмысленное хобби 59-летнего дедушки унесло жизни двух детей, в семье осталась старшая дочь.

Напомним, в селе Черные Ославы женщина зарезала мужчину на свидании из-за ссоры.

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